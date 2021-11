Biblioteca Comunale, Combo chiede chiarezza sull’apertura delle aule studio

Ecco il nuovo comunicato di Combo riguardo l’apertura delle aule studio in Biblioteca:

“L’associazione Combo – Comitato Biblioteca Organizzata da tempo si occupa della miglioria della Biblioteca Comunale “A. Ruggiero” di Caserta e di renderla uno spazio di aggregazione per i giovani e non.

Nel giugno 2020 l’associazione ha stipulato un patto di collaborazione con il Comune, che consente di co-gestire, migliorare ed aprire la struttura in orari al di fuori di quelli previsti.

Il patto di collaborazione è stato messo in atto ed inaugurato solo nel mese di Settembre 2021 con l’evento “Dante Poetry Slam” e così come stabilito, Combo si è messo subito al lavoro per fornire un servizio alla città e agli studenti, i quali lamentano gli attuali orari di apertura della Biblioteca.

Attualmente le aule studio sono da loro aperte il sabato dalle ore 9 alle ore 17; sin da subito però si sono riscontrate le prime difficoltà giacché nonostante il largo anticipo con cui era stata annunciato alla direzione che l’associazione avrebbe aperto le aule studio, queste sono state trovate chiuse senza alcuno avviso e in tutta fretta l’associazione ha allestito una sala studio all’interno della sala espositiva pur di garantire agli studenti la possibilità di studiare.

Dopo due settimane, in cui le aule studio non sono state aperte, la stanza da cui si prendevano sedie e banchi è stata trovata chiusa mettendo l’associazione in condizione di dover ridurre la capienza, lasciando fuori molti studenti bisognosi.

Ad oggi, le aule studio sono chiuse ed anche tutte le soluzioni trovate da Combo sembrano essere vane e le condizioni sempre peggiori.

Il patto di collaborazione concede a COMBO, nella teoria, la libertà di organizzarsi nel beneficio della biblioteca stessa e della città, ma nella pratica vi sono evidenti ed ingiustificate limitazioni al servizio.

Inoltre dalla prossima settimana la sala espositiva sarà adibita per una mostra e ne impedirà l’utilizzo da parte degli studenti, bloccando di fatto il lavoro dell’associazione.

Cosa succederà adesso e quanto ancora si dovrà aspettare per avere finalmente una biblioteca funzionante, e dare la possibilità alle associazioni di competenza di gestire pienamente gli spazi della biblioteca?”