Biciclettata a Caserta

Ci sarà un giornata, da fare in biciletta nella nella giornata della domenica prossima dalle ore 9 30, con partenza dalla centrale p.zza Gramsci di Caserta, torna dopo qualche tempo bicincittà.

Pedalata domenicale dedicata a famiglie di bambini e non soltanto, un modo che può essere piacevole, per trascorrere un po’ di tempo, con famiglia, amici e la biciletta.

Si parte dalla partenza prevista a piazza Gramsci, alle ore 9 30 per far un percorso cittadino abbastanza semplice, si consiglia di fare qualche verifica alla bicicletta prima di andare, caschetto e una maglia possibilmente chiara per cercar di essere piu’ visibili.

Potrebbero esserci variazioni in base al tempo comunque appuntamento nella prossimità della Reggia appunto piazza gramsci.