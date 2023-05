Biciincittà a Caserta : tutto il programma previsto per domenica 7 maggio

La XXXV edizione di Bicincittà Uisp è pronta a coinvolgere tutta l’Italia su due ruote, per chiedere

sostenibilità ambientale e strade sicure. Domenica 7 maggio si svolgerà la classica pedalata del

Maggio Uisp che quest’anno riporta al centro del dibattito il diritto alla mobilità. Una mobilità

dolce, sostenibile, che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi che abitano.

La bicicletta è un simbolo di sport sociale e per tutti, ideale per spostarsi in città e per affermare

stili di vita attivi, per un’attività aerobica regolare e a bassa intensità, che aiuta a controllare

glicemia e colesterolo, anche per questo motivo le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più

vere e proprie infrastrutture di trasporto individuale dimostrandone la necessità in un epoca in cui

siamo chiamati a cambiare le nostre abitudini per via dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento

atmosferico.

A Caserta Bicincittà è anche Casertainbici che, insieme alle altre associazioni aderenti ( Comitato

Città Viva,CSA Ex Canapificio, Lipu Caserta e Comitato Villetta Giaquinto) rinnovano la richiesta di

sostenere l’utilizzo delle due ruote come mezzo virtuoso di mobilità, attraverso una scelta

coraggiosa e lungimirante: la chiusura al traffico veicolare privato di tutto il centro storico e

l’ampliamento delle piste ciclabili, rendendo quelle attuali più sicure, sul modello di Via F. Renella

ed integrandole in una progettualità che parta dalla Stazione FF.SS. di Piazza Garibaldi, che deve

fungere da sito di interscambio treno/bici/monopattini per pendolari/studenti e turisti. Importante

sarà la sosta presso la Villetta Comunale Oasi di Via Feudo San Martino, al centro di un più ampio

confronto finalizzato a tutelare questo importante parco pubblico, così come significativa è la scelta

di concludere la manifestazione all’interno della Villetta Giaquinto, pluriennale esempio di gestione

virtuosa di un bene comune al servizio della collettività , da parte di un efficiente Comitato

Cittadino.

Bicincittà Uisp si svolgerà anche in altre cittadine della nostra provincia : Bellona,S.Maria a Vico,

S.Nicola L.S. e Vairano Patenora.

Bicincittà 2023 gode del patrocinio del Comune di Caserta e si caratterizza come sempre per

essere una una manifestazione ad impatto zero.

Siamo consapevoli che lo sport, come ogni altra attività, ha un impatto diretto ed indiretto

sull’ambiente, per cui promuoviamo la riduzione dell’impatto delle manifestazioni sportive,

attraverso:

il superamento dell’uso dell’acqua minerale in bottiglia;

il recupero e la differenziazione di tutti i rifiuti prodotti;

il sostegno all’uso del mezzo pubblico e della bici per raggiungere il luogo della manifestazione;

Di seguito il PROGRAMMA della manifestazione del 7 Maggio 2023, raduno (ore

9:45):

Piazza Gramsci (Flora)

PARTENZA: ore 10:15

PERCORSO: Via Cesare Battisti – Via F.Renella – Via De Martino – Via Acquaviva – Via

Tevere – Via Arno(sosta c/o Oasi ) –Via Feudo di S.Martino- Viale della Libertà– Via C.

Battisti- Via F. Renella- Via Unità d’Italia –Via Medaglie d’Oro- Via San Carlo –Via Galilei

ARRIVO e sosta c/o Villetta Giaquinto: ( ore 12,00 circa)

L’assistenza e scorta tecnica sul percorso sarà garantita anche dal Servizio Volontariato

Giovanile, come sempre molto vicino e sensibile a questo tipo di manifestazioni.

UISP –COMITATO TERRITORIALE DI CASERTA APS