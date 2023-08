BLITZ AD AVERSA NELLA SERATA DEL 12 AGOSTO

É successo ad Aversa nella serata di ieri 12 agosto dove un giovane ventenne é stato arrestato ,in una delle solite serate della movida della città normanna , per spaccio .

Si dia il caso che il giovane sia stato avvistato dare dal finestrino della sua auto un involucro con all’interno qualcosa di molto sospetto ad uno scooter affiancatosi ad esso durante la serata.

La polizia di stato di Caserta durante la perquisizione hanno trovato in un vano portaoggetti dell’auto una scatola in latta per caramelle contenente alcune dosi di cocaina, un pacchetto di sigarette con all’interno una stecca di hashish, oltre a numerose banconote di piccolo taglio, evidentemente ricavato dalle vendite .

Il giovane ora é agli arresti domiciliari in attesa di giudizio .