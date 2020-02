Blitz dei Carabinieri Forestale di Marigliano e delle Guardie LIPU: Cardellini sequestrati

ACERRA – I Carabinieri Forestali di Marigliano, guidati dal Maresciallo CAVALLO e le Guardie della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), hanno rinvenuto 06 cardellini in possesso di (L.G. di 72 anni) e 05 cardellini più 01 lucherino in possesso di (F.C. di 65 anni), nel comune di Acerra, entrambi gli uomini sono stati denunciati per possesso di fauna selvatica protetta ed uno anche per il reato di maltrattamento agli animali per aver detenuto i poveri animaletti in un angusto box privo di luce ed aria ed in un piccolissime gabbie. Tutti gli uccelli sono stati sequestrati.

I Carabinieri Forestali e le Guardie della LIPU hanno poi sorpreso un noto bracconiere e trafficante di uccelli protetti nelle campagne di Boscofangone, Nola, che aveva allestito il proprio impianto di cattura illecita con l’utilizzo di un cardellino che fungeva da richiamo per attirare i propri simili.

Per evitare successive stress da cattura e detenzione in cattività, 74 uccelli di fauna protetta Verzellini, lucherini, Cardellini venivano immediatamente liberati in località idonea per gli stessi come previsto dalla legge 157/92 e tutti gli uccelli hanno spiccato il volo in natura e reintegrati nel loro habitat naturale.

L’uomo è stato denunciato per uccellagione e maltrattamento ad animali. il Cardellino utilizzato da zimbello era legato ad una piccola corda che lo teneva, a sua volta, collegato ad una bacchetta. L’uccellino, dimenandosi, attirava le prede nell’impianto di cattura. Tutto l’occorrente utilizzato per l’uccellagione è stato posto sotto sequestro.

“Registriamo un notevole calo di questa insana e barbara attività illecita” – afferma Fabio Procaccini, Delegato Provinciale della LIPU – “rispetto a quanto accadeva negli anni ’80 e ’90. L’assiduo lavoro condotto sul territorio sta portando i suoi frutti ma la guardia deve rimanere alta”.