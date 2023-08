BLITZ NELL’EST CASERTANO

Sin dalle prime ore della mattinata di oggi sono stati eseguiti, nei seguenti comuni:

Maddaloni , Santa Maria a Vico , San Felice a Cancello , controlli volti a prevenire atti di illegalità verificatasi nei giorni scorsi in questi comuni tutti in provincia di Caserta.

L’ingresso dell’est Casertano (altezza del ponte di Via Napoli , Maddaloni)é stato blindato.

La compagnia dei Carabinieri di Maddaloni ha concluso il servizio con 12 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 9882,50€.

Due giovani, in particolare, sono stati segnalati alla prefettura di Caserta poiché nel corso di una perquisizione sono stati ritrovati con due dosi di marijuana , inoltre sono state confiscate due autovetture di qui altre due sotto sequestro.

Altri controlli sono stati eseguiti e sono state sorprese alla guida persone che non hanno mai conseguito la patente.