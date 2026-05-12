BULLISMO e cyberbullismo: al MANN le ultime tappe di “Educhiamo al rispetto”

Si concluderà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il ciclo “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.11/2017), promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito del progetto “Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”.

Gli ultimi appuntamenti sono in programma venerdì 15 maggio alle ore 15 e sabato 16 maggio alle ore 10. Le due giornate coinvolgeranno studenti, famiglie, docenti e comunità educative in occasioni di dialogo e approfondimento, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza rispetto a fenomeni sempre più diffusi tra i giovani e promuovere valori come rispetto, ascolto e responsabilità condivisa.

Dopo il debutto proprio al MANN lo scorso 14 marzo, il progetto ha attraversato alcuni dei principali luoghi della cultura della Campania, facendo tappa alla Reggia di Caserta, alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, al Museo del Sannio di Benevento e al Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino. Un itinerario che ha trasformato musei e siti monumentali in spazi di dialogo e partecipazione, luoghi in cui l’esperienza culturale si è rivelata anche strumento di cura, accogliendo riflessioni e testimonianze su fenomeni che coinvolgono sempre più da vicino le giovani generazioni.

«Collegare il contrasto al bullismo e al cyberbullismo ai luoghi della cultura significa agire in profondità sul piano educativo. Questi fenomeni si combattono anche mettendo in discussione modelli fondati sulla competizione esasperata e sull’individualismo, promuovendo invece una cultura del “noi”, del rispetto e dell’inclusione», sottolinea Andrea Morniroli, assessore alle Politiche sociali e alla Scuola della Regione Campania.

«La Regione Campania sostiene con convinzione questo progetto, che affronta una delle questioni più urgenti del nostro tempo. Offrire occasioni di confronto e consapevolezza significa contribuire alla costruzione di una società più equa e responsabile», dichiara Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania.

Anche gli appuntamenti conclusivi al MANN proporranno il format “Anticorpi di conoscenza su bullismo e cyberbullismo”, a cura della cooperativa sociale L’Isola che c’è, che intreccia contributi scientifici, linguaggi artistici e momenti partecipativi per favorire una riflessione più consapevole sui temi affrontati e sulle relazioni con gli altri. All’iniziativa prenderanno parte Speranza Marangelo, presidente della cooperativa, ed Enzo Marangelo, direttore artistico. Interverranno inoltre le psicoterapeute Annarita Di Sarno e Carmela Pulzone, l’avvocato Carmela Giacquinto, la content creator Raffaella De Maio, la scultrice Maria Emilia De Maio e il violoncellista Valentino Milo.

Elemento distintivo dell’intero progetto è stata la valorizzazione dei luoghi della cultura come presìdi educativi e relazionali: contesti nei quali il patrimonio artistico diventa strumento di cura, capace di stimolare empatia, inclusione e cittadinanza attiva, contribuendo a ricostruire legami e a contrastare forme di isolamento e disagio. A tutti i partecipanti sarà consegnato un papavero artigianale, simbolo di resilienza, attenzione verso gli altri e gentilezza, valori al centro dell’iniziativa.

Al termine degli incontri sono previste visite guidate gratuite alla mostra Parthenope. La Sirena e la città, pensate come esperienze condivise tra generazioni, attraverso un percorso tra storia, mito, archeologia e cultura contemporanea.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite accessibile dal sito www.scabec.it.