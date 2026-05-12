VINCENZO SALEMME in “Lo spettacolo della mia vita”

Anche Vincenzo Salemme in scena alla Reggia di Caserta questa estate alla rassegna Reggia Session diretta da Massimo Vecchione. L’attore, regista e commediografo presenta il 17 settembre in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa reggia vanvitelliana, “Lo spettacolo della mia vita” …una serata per festeggiare insieme al pubblico 50 anni di teatro. I biglietti per assistere allo spettacolo – prodotto da Chi è di scena, organizzato e distribuito da Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni – sono disponibili da oggi 12 maggio su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il nuovo spettacolo scritto diretto e interpretato da Salemme, sarà in tour questa estate dal prossimo 19 luglio al Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta, per poi proseguire il 25 luglio nella Rotonda del Lungomare a Taranto, il 26 luglio nella Levante Arena a Giovinazzo, il 30 luglio nella Cava del Sole Arena a Matera, il 2 agosto a Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, il 3 agosto nella Certosa di San Lorenzo a Padula, il 5 agosto all’Arena del Mare BCC Roma a Sabaudia, il 29 agosto nel Porto di Giulianova, il 4 settembre all’Arena Beniamino Gigli a Porto di Recanati, il 12 settembre al Teatro Romano di Verona, il 15 settembre nella Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone a Roma e il gran finale il 17 settembre a Caserta.

Attore, autore e regista tra i più amati del panorama italiano, Vincenzo Salemme incarna da decenni l’anima della commedia brillante con uno stile inconfondibile, capace di unire l’ironia popolare al gusto per l’assurdo teatrale. Nato artisticamente sotto l’ala di Eduardo De Filippo, Salemme si forma calcando i palcoscenici più prestigiosi con una gavetta solida e appassionata, per poi affermarsi come protagonista assoluto del teatro italiano, dove i suoi testi sono diventati veri cult generazionali. Il suo umorismo garbato, intelligente e ricco di ritmo ha conquistato il pubblico ben oltre i confini della Campania. Il grande schermo lo consacra definitivamente negli anni Duemila con film campioni d’incassi come L’amico del cuore, Amore a prima vista, A ruota libera, Cose da pazzi e SMS Sotto mentite spoglie, scritti e diretti da lui stesso, dimostrando una versatilità autoriale rara nel panorama contemporaneo. Ha lavorato con registi del calibro di Nanni Moretti, Carlo Vanzina e Giuseppe Tornatore, mantenendo sempre la sua cifra comica riconoscibile anche nei ruoli più misurati. Il suo legame con il teatro, però, non si è mai interrotto: i tour teatrali registrano regolarmente il tutto esaurito, grazie a spettacoli che mescolano comicità, umanità e riflessioni profonde sulle relazioni umane e la società. Tra i riconoscimenti più significativi, spiccano il Premio Flaiano per la drammaturgia, il Premio Charlot alla carriera e una candidatura ai Nastri d’Argento, a testimonianza di un percorso artistico coerente e amatissimo dal pubblico. I suoi spettacoli dal vivo – sempre arricchiti da un’intensa interazione con la platea – sono esperienze autentiche, che mescolano risate e malinconia in un equilibrio perfetto. Un talento che continua a rinnovarsi, restando fedele a sé stesso: chi assiste a un suo spettacolo dal vivo ne esce arricchito, divertito e con il cuore più leggero.

Per informazioni: www.unestatedabelvedere.it – www.ventidieci.it