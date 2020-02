Bullismo nell’alto casertano. Cosa fare? Convegno a Castello del Matese

CASTELLO DEL MATESE – Un incontro voluto ed organizzato dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Piedimonte 2 – Castello Antonella SPADACCIO. Un tema sempre più drammaticamente attuale, di cui si parla spesso ma – in questi casi – spesso non è mai troppo. Perché i termini “bullismo” e “cyberbullismo” vanno compresi fino in fondo, in ogni loro accezione, per poterli combattere nella loro interezza.



Ecco perché convegni come “Contro il Bullismo e il Cyberbullismo – Scegli la Strada Giusta” sono indispensabili, come indispensabile è partire proprio dalla scuola. Voluto ed organizzato, infatti, dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Piedimonte 2 – Castello Antonella Spadaccio, il convegno si terrà Venerdì 7 Febbraio 2020 alle ore 10:30 presso la Sala Auditorium Castello del Matese. Un incontro per dire No al Bullismo, offrendo gli strumenti per comprendere la tematica in ogni sua sfaccettatura e per affrontarla nel modo giusto.

A questo scopo, tra i vari interventi che daranno vita al convegno, importante sarà quello del Dott. Francesco FRANZA – responsabile riabilitazione psichiatrica della casa di cura Villa dei Pini di Avellino, appartenente al medesimo gruppo della Clinica Athena di Piedimonte Matese.



Un appuntamento per contrastare uno dei fenomeni più preoccupanti del nostro tempo, che sempre di più dilaga tra gli adolescenti, già alle prese con la più delicata delle età. Conoscere bene per scegliere la strada giusta.