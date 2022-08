Buon compleanno al cavaliere della Orden ANGELO TRAMONTANO

Scrive Vins: “Oggi festeggiamo l’OTTANTESIMO compleanno di AngeloTramontano, zio e Cavaliere dell’Ordine del Cammino di Santiago, vi dico che mio zio ha voluto questa festa con l’intento di lasciare un segno indelebile dei suoi 80 anni. a nome di tutti gli AUGURIAMO altri cento di questi giorni, in salute e in felicità. Quindi vi invito a festeggiare con lui e per lui questo compleanno. Quando mio zio mi disse di pensare all’organizzazione del suo compleanno rimasi subito entusiasmato, pensai alla possibilità di pianificare una festa in cui fosse riunita tutta la famiglia. Infatti qualche giorno fa, al pensiero di avere questa bella famiglia riunita, ho pensato a chi l’ha voluta e tal proposito sento di spendere due parole per ricordare e dare merito ai Nonni Vincenzo e Irene, per aver iniziato e voluto questa famiglia, per averci donato genitori stupendi, con alti valori etici e morali, che sono stati il fondamento più bello, più sano e più puro. Permettetemi di dirlo con grande orgoglio, sono stati il punto di riferimento nella nostra vita, erano uguali nell’animo, mi sono reso conto più volte, che parlando con zio Michele, piuttosto che con zioDomenico o zia Antonietta, era come parlare con mio padre, manifestavano la loro bellezza interiore con grande affetto. Oggi, in presenza degli ultimi baluardi di questa grande famiglia, mi riferisco a zio Tonino e a zio Angelo, mi viene spontaneo pensare ai nostri genitori, tutti passati a buon vita: Rosa e Vincenzo, Luca e Maria, Michele e Maddalena, Domenico e Maria e Antonietta, che hanno vissuto una vita semplice, in un periodo fatto di stenti e sacrifici, nonostante tutto ci hanno fatto crescere nel benessere, ci hanno trasmesso i valori fondamentali della vita e l’importanza della Fede. Per questi valori, per la tranquillità interiore che sento di aver ricevuto, ho scritto questa poesia che dedico a mio zio e alla memoria dei nonnie degli zii, perché tutti apprezzavano la vita, la famiglia e la Fede.”