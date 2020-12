Buon compleanno Antonio!

L’ultimo mese dell’anno comincia con il compleanno di un cittadino maddalonese molto noto in città! Ricorre infatti oggi il 42 esimo compleanno di Antonio, noto a tutti come U’ mbazzut. Un uomo di una simpatia senza eguali, generoso e sorridente con tutti, padre affettuoso di 4 figli e grande lavoratore.

Antonio è amico di tutto. Gestisce un gruppo Facebook, punto di incontro di tanti maddalonesi suoi amici, coetanei e conoscenti.

Noto per aver collaborato anche alla realizzazione di un video di un cantante neomelodico, Rosario Albino con il suo compagno fedele di viaggi, il suo camion.

Auguri Antonio da tutti noi e da tutti gli amici e parenti che ti vogliono bene e hanno voluto dedicarti un pensiero in questa giornata. Virtualmente brindiamo tutti con te!