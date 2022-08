Buon compleanno Irene! VIDEO all’interno

60 anni sono un traguardo da festeggiare. Ma quando si compiono a Ferragosto, quando tutti sono in vacanza, bisogna per forza rinviare ma non rinunciare ai festeggiamenti con le persone a cui si vuole bene.

E quindi, poichè gli auguri sono sempre graditi, pubblichiamo il pensiero che le amiche hanno avuto per Irene, per rendere questo compleanno indimenticabile!

Il mese di agosto è particolarmente festoso per Irene ma quest’anno lo è stato ancor di più!

Gli anni si son fatti più rotondi: ben 60 dimezzati dentro al cuore come i 30 che insieme a lei ha festeggiato la bellissima figlia: la dottoressa Serena.Quest’anno poi di rotondità particolari, c’è ancora da festeggiare, perché la figlia maggiore, il Capitano Angela, aspetta il suo primo figlio.Quest’anno è un più elevato inno alla Vita. E la festa di ieri, presso la Masseria 40, né è stata una prova assoluta.

L’armonia tra gli invitati di famiglia e gli invitati della famiglia scolastica ha dato luogo ad magnifico assembramento d’amore.

Il cavaliere Andrea Crisci, poi con il suo sorriso coinvolgente e le sue doti di ballerino, ha affascinato e intrattenuto la platea festosa già scatenata dalla simpatia dei DJ di Delirio Party. L’anno scolastico che sta per iniziare ci vedrà carichi come sempre, ancora più uniti, ancora più entusiasti, ancora più desiderosi di creare “gruppi stabilì” non solo come regole di protocollo, ma come buone pratiche didattiche ma ancor più di vita per dimostrare con l’esempio ai nostri bambini che la scuola è davvero una seconda casa, una seconda Famiglia.

Auguri Irene.Vita e benessere in abbondanza!