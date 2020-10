Buon compleanno Sebastiano!

Sebastiano Grossi, che oggi compie 19 anni è un amico e un lettore di Belvederenews. Giovane talentuoso e capace, con una particolare attitudine per la moda, campo in cui estrinseca tutta la sua creatività e fantasia. Di lui vi abbiamo raccontato durante il lockdown di marzo, quando a casa realizzava creazioni originali nel periodo di didattica a distanza; inoltre vi abbiamo mostrato i suoi lavori preparati per l’esame di maturità. Oggi vogliamo porgergli i nostri più sinceri ed affettuosi auguri, certi di rappresentare con questa dedica tutti quelli che lo conoscono e gli vogliono bene, a partire dalla mamma Angela, i parenti e gli amici. Tanti auguri Sebastiano! Che tu trascorra questo giorno circondato dall’affetto dei tuoi cari, e che sia sempre così!

