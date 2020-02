Buon esordio della Lega a San Nicola la Strada in previsione delle prossime elezioni amministrative

SAN NICOLA LA STRADA – Domenica mattina, 9 febbraio 2020, con inizio alle ore 10:00, in Piazza Parrocchia, sita nel centro storico cittadino, c’è stata la presentazione ufficiale della sezione sannicolese della “Lega Salvini Premier” con l’installazione di un gazebo informativo. Si è trattato di un significativo esordio della “Lega Salvini Premier” a San Nicola la Strada dove appartenenza e militanza sono state le parole d’ordine. Entusiasmo, passione, militanza ed appartenenza: sono stati gli ingredienti di un promettente esordio della “Lega Salvini Premier”, accompagnata dal movimento giovanile, in piazza Parrocchia nella città ad un tiro di schioppo dalla città capoluogo di provincia.

“Insieme ai tanti amici che a livello locale stanno manifestando apprezzamento e consenso per l’azione di trascinamento politico messa in campo da Matteo Salvini, stiamo mettendo in campo la migliore squadra possibile anche nella città di San Nicola la Strada, composta da donne e uomini che hanno a cuore le esigenze del territorio del proprio Comune e vogliono portare avanti la loro azione politica sotto la bandiera della Lega. Questi aspetti sono sicuramente di buono auspicio anche in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera”.

Queste sono le dichiarazioni del Coordinatore provinciale della “Lega Salvini Premier” Salvatore MASTROIANNI anche lui presente all’iniziativa messa in campo, questa mattina, dal partito a San Nicola la Strada.