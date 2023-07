Buona riuscita per la “Prima Pagaiata sulla Diga di Ponte

Caserta – Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno nella mattinata di oggi, 2

luglio 2023, ha aperto i cancelli in riva destra dell’invaso di Salicelle per la “Prima Pagaiata sulla Diga di

Ponte Annibale", manifestazione amatoriale organizzata in collaborazione con Volturnia Kajak Capua,

Federazione Italiana Canoa e Kajak e Centro universitario sportivo di Caserta.

Non meno di 20 kajak sono entrati in acqua a circa 1500 metri a monte dallo sbarramento artificiale in

un’area gestita dal Consorzio, a partire dal pontile originariamente destinato alla tenuta della strumentazione

idrometrica. Su 20 imbarcazioni 13 sono state messe a disposizione dal Volturnia Kajak Capua, associazione

che ha prestato assistenza tecnica nel momento dell’imbarco e del rientro a terra.

Da lì – e su turni ed in gruppi – sono partite tra le 10 e le 12 antimeridiane di oggi le escursioni turistiche,

lungo un percorso variabile, ma spesso contrassegnato da un primo tratto navigando verso valle, per una

breve panoramica verso la Traversa, osservabile giungendo nelle vicinanze del ponte nuovo che collega la

Provinciale Galatina e la Provinciale del Basso Volturno.

Da lì poi virata verso monte e ingresso silenzioso alla scoperta di un ambiente naturale costruito in parte

dall’uomo: i fitti canneti e la lussureggiante vegetazione riparia dell’invaso. I visitatori sono così entrati

nell’Oasi naturalistica di Salicelle gestita dal Lipu di Caserta, dove hanno potuto incrociare aironi, martin

pescatori e numerosi altri abitanti dell’area protetta. Le condizioni meteo buone e la limpidezza del cielo

hanno consentito in pieno di poter godere dell’immancabile colpo d’occhio sui monti tifatini e trebulani che

fanno da corona all’invaso.

Comune soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa a margine della manifestazione da Gennaro

Iadicicco, coordinatore provinciale della Federazione Italiana Canoa e Kajak e presidente del sodalizio

Volturnia Kajak Capua e dal direttore dell’ente di bonifica, Camillo Mastracchio: nel comune intendimento

che l’evento di oggi possa rappresentare un primo passo in direzione di una lunga e proficua collaborazione.