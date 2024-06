Burraco sotto la tela. L’evento ha riscosso notevole successo

Maddaloni – Nell’incantevole cornice del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni, si è svolto con grande successo la I edizione di “Burraco sotto la tela”, organizzato dall’Associazione Welcome Maddaloni APS e dalle ACLI di Caserta.

Ad inizio serata sono arrivati i saluti ed il benvenuto da parte del Rettore del Convitto Nazionale, Rocco Gervasio, del Presidente dell’Associazione Welcome Maddaloni, Claudio Petrone, e il Presidente Provinciale delle ACLI di Caserta, Sergio Carozza.

La serata è stata aperta con una suggestiva visita alla grande tela, guidata dal prof. Marco Lombardi, che ha reso speciale l’atmosfera dell’evento.

Durante la visita alla tela i partecipanti sono stati allietati dalla voce della cantante maddalonese Daniela Senneca.

Le melodie associate all’arte hanno reso il tutto ancora più speciale.

L’evento è stato ospitato in una cornice unica riconosciuta dal tutto il territorio maddalonese per la sua storia e per la sua immensa accoglienza.

Claudio Petrone, Presidente dell’Associazione Welcome Maddaloni Aps, ha dichiarato: “Questo evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami nella nostra comunità. Siamo entusiasti della numerosa partecipazione e della passione dimostrata da tutti i presenti.

La collaborazione con le ACLI di Caserta, fondamentale per il successo della serata, si dimostra vincente e non vediamo l’ora di organizzare altri eventi di questo calibro in futuro.”

