Cade da un tetto e muore

E’ accaduto a Polla , nella provincia di Salerno un tragico incidente sul lavoro. Un uomo di anni 71 è caduto da un’impalcatura da un’altezza abbastanza considerevole.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto: per cause e motivi ancora in corso di accertamento, un uomo è precipitato da un’altezza di circa 10 metri a seguito dell’ impatto è morto sul colpo. A perdere la vita Gennaro Derosa, 71 anni noto piccolo imprenditore di Sala Consilina (Salerno). L’uomo, con la sua ditta, era impegnato in lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’opificio ubicato nell’area industriale pollese.