Caiazzo – Si è concluso il presepe collettivo dell’Associazione Culturale “Giovanni Marcuccio

CAIAZZO – Il 6 gennaio 2020 si è chiusa l’esposizione del presepe “collettivo” che si è tenuta presso l’ex chiesa dell’Annunziata di Caiazzo dal 17 dicembre 2019. Uno dei primi passi della neonata Associazione Culturale “Giovanni Marcuccio”. Quest’idea è nata ricordando la grande passione che aveva nostro padre per il presepe, segno di “unione”, poiché per le festività natalizie era consuetudine allestire tutti insieme il presepe ed è l’intento che ci siamo posti come Associazione: di continuare questa tradizione allargandola alla comunità caiatina.

Abbiamo scelto come riferimento la famosissima citazione di Eduardo de Filippo nell’opera Natale in casa Cupiello “Te piace ‘o presepe ?” poiché nota a tutti e che cela un forte significato: nell’opera di De Filippo veniva evidenziata l’incomunicabilità tra i membri della famiglia ed il protagonista si rifugiava nella propria ossessione per il presepe e per la tradizione in cerca di una realtà fantastica. La nostra giovanissima associazione è volta a proseguire sullo stesso cammino iniziato tempo fa da Giovanni Marcuccio e questi sono i nostri primi passi…



Abbiamo iniziato con il Natale che dovrebbe essere un momento di aggregazione, solidarietà ed amore per la nostra comunità! Un presepe non tradizionale, non perfetto. Esso rappresenta la nostra comunità: siamo tutti noi, con le nostre “peculiarità” ma insieme, uniti, collaborando riusciamo a realizzare qualcosa di UNICO!

All’interno della manifestazione sono state realizzate delle sagome dei personaggi tradizionali apposte lungo il corso storico ad accompagnare i visitatori da piazza Porta Vetere fino all’esposizione. Inoltre è stato realizzato un video con riprese notturne di Caiazzo illuminata a festa dal giovane Stefano d’Agostino visionabile sui nostri social. Un piccolo invito a visitare e scoprire la nostra città.



L’idea del presepe “collettivo” è piaciuta e ringraziamo di vero cuore il Comune di Caiazzo, amici, soci, commercianti, curiosi, turisti che hanno apprezzato e sostenuto l’iniziativa. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno offerto aiuto in tanti splendidi modi diversi!