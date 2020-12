CAMBIO DI DIRETTORE SANITARIO ALL’ASL DI CASERTA

Nella mattinata di oggi 16 dicembre all’Asl di Caserta si è dimesso il direttore sanitario. Pasquale Di Girolamo Faraone ha presentato le sue dimissioni, annunciando l’addio agli uffici di via Unità d’Italia dove nei prossimi giorni andrà a ricoprire lo stesso ruolo all’ospedale dei Colli a Napoli. Il periodo in cui è stato nominato Faraone all’Asl di Caserta è stato breve , la nomina fu nell’agosto 2019. Dato il periodo della pandemia L’Asl di Caserta ha subito nominato un nuovo direttore sanitario , la scelta cade su Marco De Fazio, valutato il suo curriculum è idoneo a svolgere l’incarico, considerato che lo stesso si è reso disponibile a ricoprire il ruolo presso L’Asl di Caserta ecco che il ruolo di direttore sanitario non rimarrà vuoto.