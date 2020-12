La percentuale di positivi al tampone resta sotto 8%. Torna leggermente a salire il numero dei nuovi positivi, con i dati di oggi, circa 1200 i nuovi positivi. La bella notizia però arriva dalle guarigioni che oggi toccano quota 3000 mila, ci solo però da segnalare oltre 50 decessi. Per quanto riguarda il lato ospedaliero, le terapie intensive hanno dovuto registrato oggi l’ingresso di un solo paziente, mentre quelli in reparto sono 1621( 35 in meno rispetto a ieri).