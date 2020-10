Campania, 401 tamponi positivi/Incontro di lavoro tra De Luca e il Ministro degli interni

Campania-Salgono i contagi, su circa 7500 tamponi, 401 positivi. Il Presidente De Luca sarà domani a Roma per un incontro con il Ministro dell’interno per la predisposizione di un piano finalizzato a garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal governo nazionale e regionale

“Domani sarò a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia. In relazione all’emergenza Covid, il Ministro dell’Interno ha offerto piena disponibilità alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale”,

IL BOLLETTINO DI OGGI

Positivi del giorno: 401

Tamponi del giorno: 7.498

Totale positivi: 13.925

Totale tamponi: 620.282

Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 465

Guariti del giorno: 103

Totale guariti: 6.418