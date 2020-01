Cancello ed Arnone – Lunedì 3 febbraio prima lezione del corso di formazione per trattoristi

CANCELLO ED ARNONE – L’Amministrazione Comunale, nella persona dell’ass. dott. Gabriele Di Vuolo, organizza il corso di formazione per il conseguimento del “Patentino” per la conduzione di trattori, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni.

Il corso, completamente gratuito, si articola in due lezione da 4 ore ciascuna. La prima lezione, teorica, è prevista per Lunedì 3 Febbraio 2020, ore 17:00, presso la Sala Consiliare di Via Municipio.

“Il 31 Dicembre 2017″ – spiega l’ass. Di Vuolo – “sono entrate in vigore le disposizioni sul cosiddetto patentino trattori, ovvero l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole e forestali. La norma (decreto legislativo 81/08) prevede che chiunque utilizzi trattori agricoli e forestali, sia in possesso di una formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Il Comune di Cancello ed Arnone” – conclude l’ass. Di Vuolo – “si caratterizza per la sua inclinazione in prevalenza agricola se si considera l’elevato numero di produttori agricoli, quindi, come amministrazione, siamo vicini ai coltivatori con tutti gli strumenti a disposizione”.