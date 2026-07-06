“CANZONI ‘E NNAMMURATE” il nuovo singolo di Tommaso Primo

Dopo anni trascorsi a raccontare la società, le sue ferite e le sue battaglie, Tommaso Primo sceglie di tornare alla materia più complessa e necessaria: l’amore.

In uscita il 30 giugno 2026, “Canzoni ’e nnammurate” è il nuovo album di Tommaso Primo, anticipato dai singoli di successo “Felici per due ore”, “Claudia” feat. Andrea Sannino e “Nun ce capimme io e te”, brani che hanno accompagnato il pubblico verso quello che rappresenta uno dei lavori più maturi e personali dell’artista napoletano.

“Canzone ’e nnammurate” nasce dalla consapevolezza che la leggerezza è

forse il valore più difficile e necessario da conquistare, l’unica vera

salvezza per menti e cuori pesanti.

Dopo un lungo percorso artistico attraversato da temi sociali, politici ed

esistenziali, Tommaso Primo approda all’amore come linguaggio universale,

capace di parlare a tutti senza filtri, appartenenze o generazioni. Ne nasce

un disco intimo e sincero che esplora ogni sfumatura del sentimento umano: la forza e la fragilità, l’assenza e il desiderio, la caduta e l’elevazione.

L’album è un viaggio attraverso nove ballate che celebrano i piccoli gesti, le

passioni travolgenti e gli amori che segnano una vita.

Un racconto autentico in cui il sound mediterraneo, la canzone d’autore,

l’italiano e la lingua napoletana si intrecciano dando vita a un universo

poetico riconoscibile e profondamente personale.

Al centro del progetto c’è una convinzione semplice: l’amore è l’esperienza

che più di ogni altra ci trasforma. Può ferire o salvare, ma non lascia mai

uguali.

Ad arricchire l’album contribuiscono le collaborazioni con Andrea Sannino,

Roberto Colella, Mavi e Giovanna Perna, cantante e pianista nota per il suo percorso artistico al fianco di Massimo Ranieri.

Alla realizzazione del disco hanno lavorato alcuni tra i professionisti più

autorevoli della scena musicale italiana: Gianmarco Dottori, collaboratore di

Tommaso Paradiso, Lele Esposito, autore e produttore per Annalisa ed

Emma, e Mario Spenillo, produttore che ha collaborato con Andrea Sannino

e Raffaella Carrà. Le chitarre sono affidate a Gianluigi Capasso, storico

compositore e collaboratore artistico di Tommaso Primo.

BIO

Tommaso Primo rappresenta una delle voci più originali e riconoscibili del

nuovo cantautorato napoletano. Inizia a scrivere canzoni a tredici anni

scegliendo fin da subito la lingua partenopea come principale strumento

espressivo.

Nel 2013 si afferma nel panorama della musica emergente campana con il

brano Gioia e pubblica il suo primo EP, Posillipo Interno 3. Nel 2015 esce il

primo album Fate, Sirene e Samurai, seguito dal singolo Viola nel 2016 che fa milioni di streaming e lo consacra.

Nel 2017 è tra gli ospiti della cerimonia per il conferimento della cittadinanza

onoraria napoletana a Diego Armando Maradona. Nel 2019 pubblica 3103,

album fantascientifico che immagina l’esodo dell’umanità verso nuovi

pianeti.

Nel 2021 realizza Favola Nera, concept album dedicato agli ultimi e alle

periferie urbane, con la partecipazione di Roberto Colella, Denise Capezza, Il Cile, Peppe Barra e Max Jovine dei 99 Posse. Nel 2024 pubblica Vangelo

Secondo Primo, prodotto da Triggger e distribuito da ADA Warner, un

progetto che trasporta storie e personaggi dei Vangeli nella contemporaneità. Nello stesso anno il brano Cavalleggeri è New York nella testa di Laura entra nella colonna sonora del film Come può uno scoglio di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo.

La dimensione live rappresenta il cuore del suo percorso artistico: concerti

frequentemente sold out, oltre venti date l’anno nel Sud Italia e spettacoli in

città come Londra, Berlino, Barcellona e persino in Indonesia. Con una

scrittura poetica, popolare e profondamente identitaria, Tommaso Primo è

oggi una delle figure più riconoscibili della canzone d’autore napoletana

contemporanea.

Instagram: link

Tiktok: @tommasoprimo

Facebook: link