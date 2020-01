Capodanno: bilancio negativo in Italia, 1 morto e 204 feriti. Tre feriti nel casertano, 48 nel napoletano

Un morto e 204 feriti nella notte di Capodanno il bilancio in Italia dei botti di fine anno reso noto dalla Polizia di Stato. È dal 2014 non si registravano decessi.

Valerio Amatizi, 26 anni.

È accaduto a Colle San Marco una frazione di Ascoli Piceno. Valerio Amatizi, 26 anni, è morto a seguito di una caduta in un burrone da una altezza di almeno 50 metri. Secondo le prime ricostruzioni, allo scoccare della mezzanotte, dopo il lancio di alcuni fuochi d’artificio che avevano incendiato la sterpaglia, Valerio ha cercato di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme ma è precipitato.

Sono tre i feriti in provincia di Caserta nella notte di fine anno

Il caso più grave è accaduto ad Aversa, dove una ragazza di 19 anni è stata colpita da un proiettile vagante mentre era sul balcone di casa sua per festeggiare. Ricoverata in codice rosso all’ospedale Moscati, non è in pericolo di vita ma deve subire un intervento chirurgico. Altri incidenti si sono verificati sempre ad Aversa dove un giovane ha perso due falangi della mano a seguito dello scoppio di un petardo. A Maddaloni e a San Nicola la Strada, dove un 24enne e un 58enne sono rimasti feriti maneggiando fuochi d’artificio. A Casagiove un petardo è finito sul terrazzo di un appartamento incendiandosi, così creando panico tra gli inquilini dello stabile. Incendio prontamente domato dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto.

Quarantotto feriti nel napoletano per il Capodanno 2020

Nel napoletano invece sono 48 i feriti della “guerra” dei botti. 22 sono i casi a Napoli città, mentre sono 26 quelli avvenuti in provincia, secondo quanto fa sapere la Questura. Quarantasei sono stati feriti da petardi, due da arma lanciarazzi. Risultano coinvolti anche tre minorenni. Un uomo di 41 anni, arrivato al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, ha subito l’amputazione della mano destra per le conseguenze dell’esplosione di un botto. Un 46enne ha perso due dita della mano destra e un 47enne ha avuto l’avulsione della prima falange del primo dito della mano destra. 17 i casi di abuso di alcol, la gran parte riguardanti minorenni, due dei quali al limite del coma etilico.