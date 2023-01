Cappuccio&Schinaia presentano il nuovo progetto discografico : This is not jazz

Dopo tanti anni di carriera come produttore artistico in ambito nazionale ed internazionale, Mimmo Cappuccio (in arte Mr K), presenta finalmente il suo progetto da anni nel cassetto e, che lo vede insieme chitarrista jazz ed autore. Il nuovo progetto si chiama “This is Not Jazz” ed è stato creato insieme alla cantante jazz Sabrina Schinaia, autrice dei brani insieme a Cappuccio

Sabrina Schinaia, laureata con il massimo dei voti presso la Siena Jazz University, con pregresse esperienze musicali in Europa e in America, è una cantante jazz, nonché autrice e compositrice.

Il progetto si firma con il nome d’arte: Mr K feat SKINA , e si è concretizzato in un percorso di 11 brani, suonati con musicisti affermati come: Alex Bailey (drums, Marcus Miller, Paul Jackson Jr.…etc)_Eric Daniel (Sax & Flute, Zucchero, Natalie Cole…etc)_Claudio Romano (Drums: Robben Ford, Gonzalo Rubalcaba, Archie Sheep…etc)_Dario Deidda (Bass: Danilo Rea, Paolo Fresu, George Coleman ..etc)_Elisabetta Serio (Piano, Pino Daniele, Sarah Jane Morris…etc)_Antonio Muto (drums, Alain Caron, Frank Gambale, David Garfield…etc)_Vittorio Remino (Bass, James Senese, Avion Travel…etc)_Angelo Abate (Piano: Andy Tommons, Antonello Venditti…etc)_Lello Petrarca (Piano, Stefano di Battista, Tullio de Piscopo….etc)_Klaus Savoldi Bellavitis (Piano: Walter Blanton, Gary Queen, Mike Tracy…etc)