Capua – “Aiutaci a riempire il carrello”

CAPUA – Al COC (Centro Operativo Comunale) di Capua attività frenetica per portare aiuto lì dove ce n’è bisogno. Il Centro operativo assicura nel territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Sono garantite una serie di funzioni ai più bisognosi, in particolare agli anziani che per tutto il periodo dell’emergenza, grazie al prezioso contributo dei volontari, potranno ricevere assistenza per l’acquisto di generi alimentari, di medicinali o per determinate commissioni.

E la seconda iniziativa di oggi proveniente dal COC di Capua, in cui confluiscono la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, la Caritas, in collaborazione con il Banco Solidale è stata ribattezzata “Aiutaci a riempire il carrello”. “Grazie al COC , dice il sindaco Luca Branco – è stata lanciata anche questa iniziativa, che mira a riempire i carrelli con prodotti a lunga conservazione quali pasta, pelati, olio, scatolame, prodotti per l’igiene personale ed ambientale.

Ricordo altresì che ci sono molti bambini ed è giusto pensare anche a loro con biscotti, omogeneizzati, latte. Un prezioso aiuto in questo momento di grande difficoltà. Per informazioni e modalità su dove è possibile consegnare gli alimenti è possibile contattare i numeri 333 2255544 e 0823 560309”.