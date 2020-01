Capua – Al via i preparativi per il “Giuramento” dei Volontari a Ferma Prefissata di un anno – 3° Blocco 2019

CAPUA – Si svolgerà venerdì, 7 febbraio 2020, con inizio alle ore 10:30, presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui”, sito nella Caserma “Oreste Salomone” in Via Brezza di Capua. In questi giorni gli 848 VFP1 (677 uomini e 177 donne) in forza al 17° Reggimento “Acqui”, al cui comando c’è il Colonnello Giuseppe ZIZZARI, sono alle prese, oltre al nomale addestramento, anche con le prove che caratterizzeranno la cerimonia di “Giuramento”: l’entrata solenne nella Piazza d’Arma intitolata al C.M. Gerardo Antonucci, Medaglia d’Oro alla Memoria, lo schieramento delle diverse Compagnie che entreranno da due accessi diversi ed il relativo inquadramento, il tutto sincronizzato in tutti i dettaglia affinché i rispettivi Comandanti di Compagnia, il Comandante di Reggimento, le superiori Autorità che parteciperanno, ma soprattutto, i famigliari dei Volontari siano “orgogliosi” dei loro cari e della loro scelta di vita legata ai fondanti “valori del Nostro Paese”: lealtà, fedeltà alla Nazione ed alle sue libere e democratiche Istituzioni, disciplina, onestà.



Il Giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla quale è stata assicurata la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore FARINA, e del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore CAMPOREALE, rappresenta per i giovani soldati l’impegno solenne ad operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali con assoluta fedeltà alla Repubblica Italiana e alla sua bandiera.



Il 3° blocco 2019 è intitolato al Fante: Angelo ARBASI, Medaglia d’Oro al Valor Militare per i fatti di Monte Rotheck del 4 agosto 1915 (R.D. 28 settembre 1919). Angelo Arbasi era un Fante del 92° regg. fanteria, brigata “Basilicata”. Ecco la motivazione della concessione della Medaglia d’Oro: “Ferito ad un braccio mentre, ritto sulla persona, tagliava i reticolati nemici, visto cadere il proprio ufficiale, che gli era vicino, mise subito fuori combattimento l’uccisore. Nell’accingersi poi a porre al sicuro la salma del superiore, essendo stato ordinato l’assalto alle trincee avversarie, vi partecipò con mirabile valore per ben due volte, tornando, non appena possibile, ad ultimare il generoso compito già 27 prima interrotto. In seguito, ferito ad una spalla, continuò a combattere con impareggiabile tenacia; colpito per la terza volta, si slanciò con furia sulla trincea nemica infliggendo gravissime perdite ai difensori della stessa. Si portò quindi strisciando sul terreno, in altro tratto di trincea avversaria, dalla quale continuò a far fuoco per ancora cinque ore, dopo che il suo battaglione aveva ripiegato, ritirandosi infine egli stesso durante la notte e riportando ancora utili informazioni. Fulgido esempio di costante ardimento e di incomparabile fermezza. – Monte Rotheck, 4 agosto 1915”.



Momento particolarmente carico di emozioni e significato ed ormai tradizione dei giuramenti del 17° RAV, è il ricordo dei Militari che hanno iniziato il loro percorso nei ranghi dell’Esercito Italiano, proprio nella caserma “O. Salomone”, e che sono caduti nell’adempimento del proprio dovere, nelle missioni internazionali per la Pace. Ecco i nominativi dei caduti: Gerardo ANTONUCCI, Giovanni BRUNO, Michele SANFILIPPO, Massimo VITALIANO, Marco BELLONE, Sebastiano VILLE, Francesco Paolo MESSINEO. Dopo l’atto formale e solenne del giuramento, i giovani soldati completeranno la formazione di base di dieci settimane, prima di essere trasferiti, nella seconda decade del mese di giugno, presso gli Enti ed i Reparti della Forza Armata dislocati su tutto il territorio nazionale.