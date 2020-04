Capua. In Cattedrale uno sportello ascolto per le famiglie in difficoltà

CAPUA – Al Centro Operativo Comunale di Capua (COC) intensa attività volta ad assicurare aiuto ai cittadini che necessitano di supporto. Il Centro operativo assicura nel territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Sono garantite una serie di funzioni ai più bisognosi, in particolare agli anziani che per tutto il periodo dell’emergenza, grazie al prezioso contributo dei volontari, potranno ricevere assistenza per l’acquisto di generi alimentari, di medicinali o per determinate commissioni. “Grazie al COC – dice Branco- vogliamo stare accanto a tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare una temporanea difficoltà. Per accedere bisogna presentare una domanda in cattedrale ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 portando con sé un documento di riconoscimento.

La terza iniziativa infatti del COC vuole appunto offrire una sorta di sportello ascolto. Ogni cittadino vive oggi un momento di particolare difficoltà e come comunità è giusto dare la dimostrazione di sapersi stringere e collaborare insieme. Non bisogna, infatti, avere timore di chiedere supporto se paure, ansie e disagio sono eccessive. La paura determinata dall’emergenza epidemica da Covid 19 e dall’isolamento sociale hanno creato infatti non poche difficoltà ai cittadini, specie anziani e persone sole, impegnati nel duro e talvolta affannoso percorso di accettazione ed elaborazione di un virus aggressivo e sconosciuto.

A questo va ad aggiungersi talvolta anche lo scoramento per una difficoltà materiale di procurare beni di prima necessità”. Per informazioni è possibile contattare i numeri del COC, la cui sede è nei locali del palazzo comunale in piazza dei Giudici, 3338855544 e 0823560309.