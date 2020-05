Carabinieri di Giugliano arrestano 53enne catturando

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato A.G., 53enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Napoli per spaccio ed evasione – si era reso irreperibile dall’ottobre scorso.

Il ricercato è salito lunedì, 18 maggio 2020, su un autobus in Corso Secondigliano ed i militari lo hanno riconosciuto: sono saliti sul mezzo di linea e lo hanno bloccato. L’arrestato è in carcere e dovrà scontare 6 mesi di reclusione.