Carabinieri, la Stazione di Bistagno (AL) ha un nuovo comandante: a ricoprire il prestigioso incarico è la casertana Antonia Sara Altobelli

È Antonia Sara Altobelli, 26enne casertana, nata a Benevento, il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Bistagno (AL).

Nei giorni scorsi, Antonia Sara Altobelli, maresciallo ordinario, ha assunto l’incarico di Comandante in Sede Vacante della Stazione Carabinieri di Bistagno.

È la prima donna a ricoprire un tale prestigioso incarico in provincia di Alessandria.

Ieri, sabato 8 luglio, è stata presentata al Comando provinciale dal colonnello Giuseppe Di Fonzo, comandante del reparto operativo.

Quale vincitrice di concorso ha frequentato il 6° Corso Triennale Allievi Marescialli (2016–2019) presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo dapprima la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, dopo il Master di I Livello in Criminologia e studi giuridici forensi, nel 2021, presso la stessa Università, quella magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti.

In precedenza ha prestato servizio, quale Sottufficiale in Sottordine, presso le Stazioni Carabinieri di Cassine (2019) e Ovada sino allo scorso 28 giugno, data in cui ha assunto il Comando della Stazione CC di Bistagno, la cui competenza areale si estende anche ai Comuni di Denice, Montechiaro d’Acqui, Ponti e Castelletto d’Erro.

Altobelli è figlia di un carabiniere, oggi in congedo.

“Ho avuto l’Arma sempre nella mia vita e in famiglia – ha spiegato – e fin da piccola mi vedevo con la divisa. Non pensavo di farcela, ci ho sperato fino alla fine e ci sono riuscita. A Ovada mi sono fatta le ossa, ora ho un ruolo importante e spero che quella a Bistagno sia una grande avventura. Cercherò di diventare presto un punto di riferimento per la comunità e gli altri Comuni sotto la nostra giurisdizione. Un punto di riferimento in una società dove ormai ce ne sono pochi”.