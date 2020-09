Carinaro/ altri 2 positivi, il bilancio sale a 9

Carinaro– Altri due cittadini positivi al coronavirus , che non manifestano sintomi preoccupanti e appartengono allo stesso nucleo familiare. Salgono a 9 i contagiati.

Il messaggio del sindaco Affinito

“Cari concittadini,

pochi minuti fa sono stato contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl che mi ha comunicato i risultati di due (2) tamponi di due nostri concittadini con esito positivo, entrambi sono appartenenti allo stesso nucleo familiare; al momento nella nostra comunità di Carinaro sono presenti nove (9) persone affette da Virus Covid-19.

Ho contattato la famiglia per verificare lo stato di salute dei nostri concittadini e per predisporre quanto indicato dal protocollo sanitario.

I pazienti al momento non hanno particolari sintomi ne complicazioni di salute. I responsabili del Dipartimento di Prevenzione hanno prescritto l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva e il tampone per i familiari e per le persone che sono stati in contatto diretto con le persone contagiate.

Voglio rinnovarvi l’invito e voglio esortarvi ad evitare assembramenti perché essi possono costituire in questo momento per il virus un veicolo per un contagio di massa, inoltre è fondamentale l’uso dei dispositivi di sicurezza e il lavaggio delle mani con sanificante.

Il Centro Operativo Comunale ha attivato tutte le misure atte a provvedere a tutte le esigenze dei nostri concittadini.

È ormai mia consuetudine ribadirvi che questo terribile momento che stiamo vivendo non è ancora del tutto superato e che dobbiamo continuare a combattere coraggiosamente contro questo nemico invisibile ed oscuro per uscirne quanto prima definitivamente

Dobbiamo essere tutti responsabili per il bene nostro e di tutta la nostra comunità.

#tuttinsiemecelafaremo

#andràtuttobene​​​​​​​

Il Sindaco

Nicola Affinito”