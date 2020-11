CARINARO/ ASSUNTI 31 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Carinaro– L’ amministrazione comunale guidata da Nicola Affinito ha deciso di assumere tutti i lavoratori LSU in carica al comune di Carinaro, seguendo ,così, le indicazioni ministeriali.

Soddisfatto il sindaco dottor Nicola Affinito che dichiara: << Il comune di Carinaro ha inviato la manifestazione d’interesse per la stabilizzazione di 31 LSU, integrando la quota che verserà il Ministero al comune facendosi carico della differenza dello stipendio che percepiranno>>.

“È certamente una azione politica coraggiosa e che va a sanare e a chiudere una ferita aperta sin dagli anni 2000 allorquando a causa di “lotte intestine” tra alcuni rappresentanti del popolo non si poté dar inizio alla stabilizzazione dei nostri lavoratori svuotando un bacino di insofferenza e di precarietà. La storia ci ha dato ragione. Finalmente si conclude con la nostra amministrazione comunale in carica un lungo calvario durato più di un ventennio” dichiara Giuseppe Barbato, ex vicesindaco di Carinaro