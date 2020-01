Carinaro: grande successo dell’iniziativa “Profumi di Novello”. Soddisfatto l’assessore Bracciano

CARINARO– È stata un successo l’iniziativa “Profumi di Novello”, svolta in una piazza Trieste gremita di gente.

La manifestazione, rinviata due volte a causa delle cattive condizioni meteo, rientra nelle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale – assessorato alla cultura -. L’iniziativa di domenica si è svolta in cooperazione con la Pro Loco Sant’Eufemia.

La giornata è cominciata alle 9,30 con un raduno di auto moto d’epoca, in collaborazione con il CAMEC club (Auto d’epoca) e il moto club “I Falchi rossi” (moto d’epoca). In circa 150 si sono registrati per partecipare all’iniziativa. Massiccia è stata anche l’affluenza di pubblico in piazza che ha apprezzato l’organizzazione dell’evento.

“Per tutti i partecipanti – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Alfonso Bracciano – abbiamo fornito il ticket per la colazione nelle attività commerciali locali e un gadget per ognuno di loro. Poi grazie ad alcuni operatori economici locali, abbiamo organizzato anche un buffet. Le attività commerciali che hanno collaborato, sono: Ristorante 100 gradi, Country House, Panart, Profumi di pane e Cantine Caputo, Gran Caffè Noir, Bar Sant’ Eufemia è il Bar Centrale ”

Nel corso della mattinata sono stati anche degustati diversi vini, con assaggi di prodotti tipici e con un brindisi finale a base di vino Novello.

“La manifestazione – ha affermato l’assessore Alfonso Bracciano – è stato un vero successo sotto tutti i punti di vista. E per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. Il nostro impegno, come Amministrazione comunale, è quello di contribuire alla crescita della nostra comunità, creando sempre più occasioni di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”.

