Carinaro/ Il messaggio di inizio anno scolastico del sindaco Nicola Affinito e dell’Ass. Rachele Barbato

È stata dura, abbiamo dovuto rinunciare alla nostra normalità, abbiamo dovuto sacrificare i nostri affetti, le abitudini, le passioni, i giochi all’aperto.

Perfino la frenetica routine ci è mancata enormemente.

Abbiamo fatto a meno delle risate in compagnia, della spensieratezza di un abbraccio e della spontaneità del rapporto umano, così come lo abbiamo sempre vissuto.

Sembra trascorso tanto tempo da queste sofferte rinunce, eppure ora siamo qui, pronti a ricominciare, ma con uno sguardo sempre rivolto indietro, memori dello sconvolgimento che ci ha colti impreparati

In qualità di assessore alla pubblica istruzione, auguro (a nome mio, del Sindaco Nicola Affinito e di tutta l’amministrazione comunale) a tutti gli studenti di Carinaro di poter affrontare quest’anno scolastico con una nuova consapevolezza di se stessi e degli altri, con più grinta e determinazione,imparando a cogliere la bellezza fugace di ogni momento

Nonostante le difficoltà, abbiamo messo a punto tutti i protocolli necessari affinché possiate studiare in sicurezza.

Ora è il momento di rimettersi in marcia, di utilizzare le vostre capacità per plasmare le persone che sarete. È il momento di far risplendere, attraverso la cultura, il vostro futuro e il nostro Paese, che ha bisogno della forza delle vostre gambe allenate e delle vostre teste formate per arrivare lontano.