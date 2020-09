Carinaro, scuola/ Giuseppe Barbato risponde ai carinaresi preoccupati

Ho deciso di rispondere con un post pubblico a tutte le preoccupazioni e riflessioni (a mio parere giustissime) che mi avete inviato. Come persona di Carinaro e come ex amministratore è a tutti voi noto il premuroso interesse per il mio paese ed in particolare per i bambini.

Sin da ieri mi sono “ permesso “ di farmi da portavoce chiamando il nostro Sindaco e la nostra professoressa Assessora alla pubblica istruzione Rachele Barbato, per riferire tutto ciò che mi avete detto e scritto.

Ebbene il risultato c’è stato. Stamattina mi sono recato personalmente presso il Dirigente scolastico e li ho trovato il nostro vicesindaco e la onnipresente Rachele Barbato (alla quale rinnovo la stima e la fiducia) che erano impegnati con il Dirigente

A seguito di quest’incontro è stata emanata una nuova disposizione per l’entrata e l’uscita dei nostri piccoli alunni.

Nello stesso tempo ho ricevuto una foto (qui resa pubblica) di una spiccata forma di “ assembramento all’uscita degli allievi. Quel che si vede in foto è eloquente.

Allora io rivolgo un appello a voi: state calmi e sereni, perché il periodo che stiamo vivendo richiede molta comprensione e partecipazione in considerazione del fatto che le direttive e le disposizioni provengono dal Ministero.

L’ Amministrazione Comunale attraverso i suoi delegati e i responsabili degli uffici preposti ha fatto e sta facendo tutto il possibile, affinché si riduca al minimo il disagio. Le scuole a Carinaro hanno rispettato l’ apertura del 24 settembre grazie all’impegno di TUTTI.

Mi piace anche far rilevare a qualche mamma “distratta” che sono in corso lavori alla scuola materna per un importo di circa 900.000mila € e stranamente nessuno lo dice o lo scrive.

Quindi c’è l’attenzione di questa amministrazione comunale, che si sta impegnando per rendere sempre più bella la nostra scuola con tutti gli annessi e connessi. Buona giornata e buon inizio d’anno scolastico a tutti gli scolari CARINARESI . Con l’affetto di sempre

FOTO (pubblicata da un genitore e poi inviata a Giuseppe Barbato)