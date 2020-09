Carinaro, scuola/Una nota per chiarire le misure messe in campo dall’Amministrazione

Carinaro-La riapertura della scuola in questo particolare momento storico ci obbliga a fare luce sulle misure messe in campo dall’amministrazione in sinergia e su istanza del Dirigente scolastico.

Abbiamo, infatti, provveduto a fornire banchi, pulizia e sanificazione, come da protocolli anticovid, per poter riaprire in totale sicurezza.

Il comune di Carinaro, già nel mese di luglio, ha acquistato 120 banchi, abbiamo, inoltre, installato le pareti divisorie per consentire la realizzazione di altre classi per l’infanzia (che cominceranno la settimana prossima). Gli altri banchi monoposto, ordinati dal dirigente scolastico per la scuola media, subiscono un ritardo nell’arrivo che dipende dal Ministero.

Ancora: considerato il cantiere aperto per la riqualificazione della scuola materna, abbiamo realizzato 4 aule a norma e abbiamo adeguato la biblioteca, ricavando così un’altra aula.

La scelta del Dirigente di predisporre classi con banchi biposto e di prescrivere l’uso della mascherina obbligatoria è dettata dalla mancanza (ad oggi) di banchi e personale, ma come recita il verbale n. 100 del CTS, di cui si allega copia, in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) in cui sia manifesta l’impossibilità di garantire il metro di distanza, la mascherina, unitamente alla costante igienizzazione delle mani, rappresentano l’unico presidio fondamentale di prevenzione.

Si tiene a precisare alla cittadinanza che all’Amministrazione non compete la parte organizzativa e la didattica .

L’ interesse prioritario è il benessere fisico e psichico dei bambini e ragazzi.

Siamo pronti insieme al Dirigente scolastico a trovare anche soluzioni diverse da adottare, ma che siano conformi alle linee guida del DPCM.

In questo momento storico non pensiamo a criticare, ma a collaborare.

Stamattina l’assessore alla pubblica istruzione Rachele Barbato, dopo le segnalazioni di alcuni genitori, si è recato dal Dirigente scolastico per cercare di individuare un diverso percorso di entrata e di uscita degli studenti, considerando che l’utilizzo della scala di emergenza diventa scivolosa quando piove.

Ecco il nuovo percorso di entrata e di uscita