Carmine Parlato non è più il mister della Casertana

Notizia di ieri, martedi 1 novembre , e l’esonero di mister Carmine Parlato. Fatale per lui il pareggio contro il Tivoli di sabato scorso.

Questo il comunicato della Casertana:”La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra il sig. Carmine Parlato. All’allenatore ed il suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu. La società, inoltre, comunica che nelle prossime ore verrà ufficializzato il nuovo tecnico della prima squadra.