Carnevale Cellolese: al via una festa di colori, luci e allegria per grandi e piccini

Cellole. Con la direzione artistica confermata al grande Gruppo Storico coordinato da Filippo Farina sono iniziati ufficialmente i preparativi per la tanto attesa nuova edizione del Carnevale Cellolese.

L’evento è stato organizzato grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione tra il Gruppo Storico e il Comune di Cellole, in particolare il Sindaco Di Leone, l’Assessore al Turismo e al Commercio – Giuseppe Ponticelli, il Consigliere delegato agli Eventi – Francesco Barretta e il Consigliere delegato alla Cultura – Fiore Renzo D’Onofrio.

Una festa di colori, luci e allegria che per i bambini delle scuole (accompagnati dalle insegnanti) ha preso il via alle ore 11.00 di ieri mattina, venerdì 9 febbraio, con lo spettacolo circense a cui hanno assistito presso il Palatenda installato in via Leonardo.

Un piccolo assaggio nell’attesa di vivere il periodo del Carnevale in tutti i suoi numerosi appuntamenti, in programma dal 9 al 13 febbraio.

Con l’intento di portare sorrisi e felicità a grandi e piccini cercando di offrire un’esperienza coinvolgente e indimenticabile sia alla comunità sia ai visitatori, confermati anche gli appuntamenti di oggi, sabato 10 febbraio:

– alle ore 15.30, presso la Casa Comunale, la consegna delle Chiavi della Città al Re e alla Regina del Carnevale

– alle ore 17.00, al Palatenda, il Teatro dei Burattini e le cover di Cristina D’Avena, che farà divertire adulti e piccini con i grandi successi delle sigle dei cartoni animati più belli di sempre.

Domenica 18 (rinviata a tale data la sfilata dei carri allegorici prevista per domani, 11 febbraio, a causa delle avverse condizioni meteo) e martedì 13 imperdibile la Parata dei Carri Allegorici per le vie della città, la partenza è prevista da via Umberto I – alle ore 14:00 – con al seguito anche I Bottari di Macerata Campania presenti con un bellissimo carro e i loro ritmi e suoni.

Dopo la sfilata dei carri nella giornata di domenica, al Palatenda concerto di Tony Tammaro e Dj Set con Carlo Buonamano.

Il 12 febbraio, alle ore 21:00, il Palatenda ospiterà il Vip Party di Gigio Rosa e Gigi Soriani e a seguire Dj Set con Carlo Buonamano.



Successivo alla sfilata dei carri e alla premiazione nel giorno conclusivo della manifestazione carnevalesca, il gran finale con il Mardi Gras Closing Party: tutti in maschera, in un’esplosione di colori e allegria, tra dj set e musica dal vivo con Diego Vitale, Teodoro Delfino, Aj Saylors.