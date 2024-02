CARNEVALE DI ARIENZO, TUTTO PRONTO PER LA TERZA EDIZIONE.

Tutto pronto per la terza edizione del “Carnevale di Arienzo”: in programma due

appuntamenti, fissati per domenica 11 e martedì 13 febbraio. Pubblicato il calendario degli

eventi, con i dettagli dei festeggiamenti distribuiti sull’intero territorio comunale. Si partirà

domenica, 11 febbraio, con un pomeriggio dedicato a bambini e teenager, che sfileranno in

maschera nella cornice del Parco Vigliotti, accompagnati dai professionisti del divertimento

della ‘Nando’s World Animation’. L’intrattenimento prenderà il via alle ore 16.30, con

iniziative a tema, immerse nel tipico clima carnevalesco, fatto di giochi, musica, colori,

coriandolata, leccornie dolci e salate. Terminata la prima giornata, si entrerà nel vivo con la

settimana clou e la grande manifestazione del martedì grasso: quindici carri allegorici,

allestiti dall’Associazione ‘L’Arca’ e lunghi fino a 16 metri, partiranno, il 13 febbraio, da via

Pasquale Scamperti, alle ore 16.30, per una spumeggiante parata che popolerà le strade del

Comune. Saranno raffigurati personaggi noti dei cartoni e del mondo dello spettacolo.

Quattro carri saranno dedicati agli ospiti e all’animazione, con i seguenti protagonisti: I

Bottari di Macerata Campania, che si muoveranno al ritmo delle percussioni di botti e tini;

Vicienz A Sacchett, tiktoker da oltre 100mila seguaci, che regalerà la sua genuinità e simpatia

ai presenti; le 26 Brasiliane coordinate dall’art director Lina Guadagno, che scenderanno tra

la folla per uno show in pieno stile carioca; i radiocronisti di Radio Punto Zero, che

seguiranno la sfilata, con una diretta non-stop, percorrendo, in prima persona, il tragitto. È,

inoltre, prevista la presenza di 55 ballerine/i del Centro Studi Danza ‘Tiziana Dance’ di

Tiziana Dirasco, che danzeranno, mascherate/i, lungo il percorso, mescolandosi tra i

partecipanti per un coinvolgimento a 360 gradi. Il punto di arrivo sarà, nuovamente, il Parco

Vigliotti, dove salirà sul palco, alle ore 20, l’attore, comico e cabarettista partenopeo Peppe

Iodice, mattatore unico della serata conclusiva. Da segnalare le luminarie di Carnevale, che

contribuiranno a creare un’atmosfera di festa in tutto il paese. “Siamo, ormai, prossimi agli

straordinari festeggiamenti organizzati per il nostro Carnevale, una delle occasioni di

ritrovo, per cittadini e visitatori, più attese dell’anno – ha dichiarato il sindaco Giuseppe

Guida. Abbiamo curato ogni dettaglio della programmazione, in collaborazione con la Pro

Loco, per regalare al pubblico uno spettacolo degno delle migliori piazze d’Italia. L’invito è

a non mancare”.