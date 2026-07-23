Nel dibattito seguito alla finale mondiale, alcuni episodi di tensione verificatisi durante la gara sono stati interpretati da parte della comunicazione internazionale come espressione della natura di un popolo, trasformando comportamenti impulsivi in simboli identitari. Questa narrazione, che associa la concitazione di una partita alla presunta indole collettiva di una squadra o di una nazione, è una semplificazione che non regge alla prova dei fatti. La pressione di una finale, il carico emotivo e la dinamica agonistica spiegano da soli la maggior parte delle reazioni immediate, che non possono essere elevate a rappresentazione antropologica o culturale.

Criticare questa associazione è necessario: attribuire a un popolo la responsabilità di gesti nati dalla tensione sportiva significa confondere il contesto con l’identità, l’emotività con la cultura, la competizione con la morale. È una lettura che riduce la complessità degli atleti e del gioco a una caricatura, e che finisce per alimentare stereotipi anziché comprendere la natura agonistica dello sport.

Diverso, e non sovrapponibile, è il gesto compiuto al termine della gara, quando la squadra sconfitta ha scelto di non partecipare al riconoscimento formale dell’avversario nel momento della premiazione. Questo episodio non appartiene alla sfera dell’impulsività, né alla concitazione del gioco. È un atto deliberato, compiuto con lucidità in un contesto istituzionale, e per questo assume un significato differente. Non è una reazione emotiva, ma una decisione che comunica un messaggio preciso: la negazione del principio fondamentale dello sport, quello del riconoscimento dell’altro.

La distinzione tra narrazione identitaria e responsabilità del gesto è essenziale. Da un lato, è necessario respingere la tendenza a trasformare episodi di tensione in prove della natura di un popolo; dall’altro, è altrettanto necessario riconoscere che un gesto consapevole, compiuto in un momento simbolico, introduce una dimensione etica che non può essere elusa. La sportività non si misura nella vittoria o nella sconfitta, ma nella capacità di mantenere la dignità del gesto sportivo anche quando la delusione è più forte.

Contestualizzare gli eventi permette di cogliere questa doppia verità: la narrazione identitaria che deriva dalla confusione tra agonismo e cultura è da criticare apertamente; il gesto di non riconoscimento, invece, appartiene a un altro ordine di responsabilità e merita di essere stigmatizzato per ciò che rappresenta. In questa distinzione si colloca la maturità dello sguardo sportivo e la capacità di leggere i fatti senza semplificazioni, ma anche senza attenuare ciò che richiede una valutazione morale.

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