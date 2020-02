“Carnevale in Piazza” organizzata dall’Associazione “MasseriÒN” in Piazza Gramsci

SAN MARCO EVANGELISTA – L’associazione “MasseriÒN”, nata a San Marco Evangelista il 15 novembre 2019, ed avente sede in via A. Gramsci 9, è un’associazione di volontariato nata da 8 ragazzi che ad oggi costituiscono il direttivo. Il presidente è il diciottenne Emiliano POSILLIPO, affiancato dalla vicepresidente Maria Pia ZAMPELLA di venti anni, dal tesoriere Alberico ZITIELLO di 19 anni, dalla segretaria Miriam FERRAIUOLO di 18 anni e da altri quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, che sono i consiglieri: Luigi ROMANELLI, Gianmarco IANNIELLO, Domenico TRIPALDELLA e Anna CONVERTITO.



Oggi l’associazione conta 27 volontari, tra adulti e ragazzi. Uno degli obiettivi di MasseriÒN è quello di fare rete tra le varie organizzazioni presenti sul territorio al fine di creare progetti ed eventi per la promozione e la rivalutazione del territorio. Una comunità unita con lo scopo di risvegliare l’identità popolare.



Il prossimo evento in programma è previsto per Martedì 25 febbraio 2020 e sarà il “Carnevale in piazza” che ha ottenuto il Patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gabriele CICALA. Un pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, dove si terrà viva la tradizione di “Vicienz ‘e Carnevale” con la Compagnia Teatrale “FSSL” (Fratello Sole, Sorella Luna) e della Quadriglia con il gruppo “Falciano Folk”.



Per la prima in piazza A. Gramsci di San Marco Evangelista ci saranno figuranti dell’Associazione culturale “Rievocatori storici Fantasie d’epoca” che indosseranno abiti del ‘700. Ad accompagnare il tutto non può mancare un’ area di street food e anche un’area allestita con gonfiabili per i nostri amici più piccoli.