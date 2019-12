Carnevale Villa Literno, centomila euro di finanziamento dalla Regione Campania

VILLA LITERNO (CE) – Il Carnevale di Villa Literno 2020 incassa un grande risultato ancora prima far sfilare carri e regalare giorni di festa in città, grazie ad un finanziamento di centomila euro da parte della Regione Campania. “È con orgoglio e grandissima soddisfazione che condividiamo con voi la notizia dell’approvazione del progetto dell’Associazione Carnevale di Villa Literno da parte della Regione Campania” – afferma il presidente dell’associazione promotrice Orlando Zaccariello – “che con delibera di giunta n. 650 del 17/12/2019 finanzia la 35ª edizione con un contributo economico di 100.000 Euro.

Prima di tutto voglio gioire con l’intera comunità- continua il presidente- perché da questo momento abbiamo la certezza che la passione, l’impegno e il sentimento che per generazioni i liternesi hanno profuso nel carnevale stanno avendo il giusto riconoscimento. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti coloro i quali in questi anni hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione: i carristi e i figuranti, i coreografi e gli scenografi, i registi e i costumisti, le sarte e i bozzettisti, le mamma e i papà”.

Orlando Zaccariello ci tiene a ringraziare la Regione Campania, nella persona dell’Assessore Sonia Palmeri, per l’impegno profuso nel valorizzare e sostenere la manifestazione. “Voglio poi affermare che questo può e deve essere solo il primo traguardo di un cammino di crescita molto più ambizioso che dovrà portare, nel giro di pochi anni, la nostra manifestazione a contendersi il primato con gli altri celebri carnevali d’Italia e che ci auguriamo di poter affrontare al fianco di persone competenti e determinate come l’assessore regionale Sonia Palmeri, che in questi ultimi mesi si è prodigata senza riserve per mantenere fede alla sua promessa di supporto istituzionale.



Ed è per questo che colgo l’occasione di ringraziarla per aver contribuito con passione alla realizzazione del sogno di un’intera comunità. Un ringraziamento accorato voglio rivolgerlo anche agli amici del forum dei giovani della Regione Campania che tanto ci hanno sostenuto in questi anni riuscendo a contribuire al raggiungimento di questo risultato. Infine – conclude poi – voglio augurare a tutti un buon fine anno e soprattutto un magnifico inizio”.

Il Carnevale quest’anno durerà ben 5 giorni: sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 e sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 con grande serata finale prevista per martedì grasso 25 febbraio 2020.