Carrillo (vice Presidente Prov. CE): una mattinata al Circo Romina Orfei all’insegna della solidarietà e dell’amicizia

SAN NICOLA LA STRADA – Una mattinata di solidarietà per il Covid 19 per Mimmo Carrillo, vice presidente della Provincia di Caserta, uomo sempre attento e sensibile alle numerose problematiche sociali e al territorio anche nelle vesti di “poliziotto”.

Mercoledì mattina, 8 aprile 2020, su segnalazione della storica emittente Radio Studio Libero di Marcianise, l’attenzione di Mimmo Carrillo, in veste istituzionale, si è concentrata attentamente sul “Circo Romina Orfei” da oltre 30 giorni bloccato, a causa dell’emergenza sanitaria, in Via Sandro Pertini nel comune di San Nicola la Strada, località situata a cavallo tra le città di Capodrise, San Marco Evangelista e Marcianise.

Il Circo Orfei, prima del blocco, stava completando il suo tour in Campania, con i suoi 50 artisti e 70 animali, che vengono allevati nonostante le grosse difficoltà con amorevole cura. Al Circo, in occasione della ricorrenza della settimana santa e della Pasqua, sono state interamente consegnate in dono per lo staff artistico e non, uova pasquali di cioccolata per la gioia dei più piccini. E come prodotti alimentari sono stati consegnati pacchi di pasta Voiello e Barilla, nonché tessuto TNT, per far consentire apertamente oggi ai numerosi circensi di auto-prodursi completamente mascherine sullo schema di istruzioni e numerosi modelli preconfezionati.

Numerosi gli aiuti ricevuti dalle varie comunità locali in questi ultimi giorni. Ma nonostante tutto gli artisti circensi preoccupati per il pesante blocco lavorativo ricordano ancora che con un piccolo gesto solidale, fino ad adesso sono stati interamente raccolti circa 1.900 euro complessivi, si può contribuire ancora alla sopravvivenza del circo effettuando online una donazione collegandosi al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/covid19-aiuta-animali-e-artisti-…

Il giorno di Pasquetta, lunedì 13 Aprile alle ore 17:00 gli artisti del noto circo Romina Orfei effettueranno, in riconoscenza, uno spettacolo di ringraziamento per tutti coloro che li hanno aiutati. Lo spettacolo come già è stato accennato da me in precedenti post pubblici di Facebook, sarà interamente trasmesso per il pubblico tramite live streaming web alla pagina facebook https://www.facebook.com