Casagiove – Cresce l’entusiasmo intorno all’iniziativa denominata “L’Arcobaleno delle parole”

CASAGIOVE (CE) – Cresce l’entusiasmo intorno all’iniziativa denominata “L’Arcobaleno delle parole” ideata dalle Suore degli Angeli, che guidano instancabilmente da circa ottant’anni l’Istituto Mater Amabilis di Casagiove. Visto il notevole successo della manifestazione lanciata attraverso la pagina facebook della Biblioteca dell’istituzione scolastica e il numero crescente delle richieste di partecipazione, i promotori hanno pensato di estendere i confini della proposta culturale, coinvolgendo le scuole dell’infanzia, elementari e medie di tutta la regione Campania.

Il concorso “L’Arcobaleno delle parole” è un progetto nato in collaborazione con l’associazione MineCreative, in partenariato con la Biblioteca Universitaria di Napoli, l’Archivio Storico Diocesano di Caserta, la Pro Loco di Casagiove “Michele Santoro”, la Biblioteca del Dipartimento di Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II, la Biblioteca della Società dei Naturalisti di Napoli e in rete con la Biblioteca a Porte aperte – casa di quartiere dell’Associazione “Annalisa Durante” di Napoli insieme con il Patto locale per la Lettura “Reading Forcella”.

“Considerando il momento difficile che stiamo attraversando, in cui un miliardo e seicento milioni di bambini e ragazzi nel mondo hanno interrotto la scuola – dichiara la direttrice didattica suor Giuseppina Di Micco – abbiamo pensato inevitabilmente a quello che provano emotivamente avendo perso momentaneamente il loro primo ambiente naturale di socialità. Così d’intesa con tutte le altre insegnanti abbiamo ideato un contest, come un piccolo strumento di reazione del mondo della scuola, dedicato ai piccoli studenti. Un modo per sentirci vicini aprendo uno scenario positivo, un po’ a colori, sotto la sapiente guida della responsabile della nostra biblioteca e dei laboratori di lettura, la dr.ssa Maria Pia Cacace”.

L’iniziativa socio-culturale a distanza è, infatti, incentrata sulle diverse sensazioni che si possono provare quando ci si immerge nella lettura e ci si abbandona all’immaginazione. Il concorso di lettura e creatività “L’arcobaleno delle parole -, sottolinea Maria Pia Cacace – punta non solo alla valorizzazione della buona pratica della lettura, ma è concepito anche per offrire agli allievi la possibilità di poter esprimere liberamente le proprie emozioni in questo delicato momento”.

Facendo leva sulla forza sinergica tra agenzie educative e scolastiche, il progetto creativo si rivela una piccola piattaforma laboratoriale per far convergere pensieri e idee, seguendo le orme della fantasia. Per partecipare gli studenti, che devono avere un’età compresa tra 3 e 14 anni ed essere residenti nella regione Campania, possono candidare un proprio lavoro scegliendo tra diverse soluzioni artistiche: una recensione di un libro, un racconto breve, una poesia, una filastrocca, un disegno o un video.

Tutti gli elaborati dovranno avere come tema l’ARCOBALENO, un simbolo naturale di straordinaria bellezza, che nell’immaginario collettivo rappresenta una promessa di pace e di speranza, e saranno giudicati da una commissione di insegnanti, educatori, scrittori e giornalisti.

Il concorso termina il 30 aprile 2020 e i lavori completi di nome, cognome, età, scuola e classe dovranno pervenire all’indirizzo: [email protected]

Gli elaborati saranno condivisi sulle pagine social della Biblioteca dell’Istituto “Mater Amabilis” rispettando il monito #IoRestoACasaMaCiSono.

In calce è possibile consultare il regolamento dell’iniziativa.

REGOLAMENTO:

Ogni studente* è invitato a realizzare un prodotto creativo sul tema: l’ARCOBALENO –

simbolo di speranza, pace e armonia.

• I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

scuola d’infanzia

I – II elementare

III – IV e V elementare

I, II e III media – 14 anni

• Scadenza: 30 APRILE 2020

• Requisiti opere: Verranno ammessi:

– una recensione di un libro a scelta (letto da solo o in compagnia di un familiare), un

racconto, una poesia o una filastrocca;

– disegno realizzato con qualunque tecnica (acquerelli, tempere, pastelli, cere, ecc…);

– opere creative e manufatti artistici elaborati liberamente con materiali a scelta del

partecipante;

– opere grafiche e video

• Valutazione, risultati e premiazione: La valutazione degli elaborati sarà effettuata da

una commissione composta da scrittori per ragazzi, docenti, educatori, esperti in

comunicazione e giornalisti, i cui nominativi saranno successivamente comunicati.

Ogni componente della commissione potrà esprimere un voto, che va da un minimo di

1 punto ad un massimo di 5 punti per ogni elaborato.

• Premio: Il contest gratuito prevede 4 tipologie di premi in base alle diverse categorie

di concorso. Per ogni categoria ci saranno tre vincitori, i quali verranno informati

tramite mail. Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione.

Tutti i lavori devono essere inviati al seguente indirizzo mail:

[email protected], specificando nell’oggetto “L’arcobaleno delle parole”.

Nel testo della mail vanno indicati i dati del partecipante: nome, cognome, età, classe

frequentata e nome dell’istituto scolastico con l’indicazione del comune di provenienza. La

data della premiazione ufficiale sarà comunicata tramite il sito ufficiale dell’Istituto Mater

Amabilis www.scuolamateramabilis.it, sui relativi canali social e a mezzo stampa.

Tutte le opere saranno pubblicate sui canali social dell’Istituto Mater Amabilis per condividere

con l’impegno e le idee creative che i bambini e i ragazzi hanno espresso in riferimento al

tema in oggetto.

*I bambini impossibilitati a realizzare autonomamente l’opera potranno avvalersi del supporto

pratico e creativo di un componente della famiglia (fratello/sorella, madre/padre, ecc…) che

possa aiutarlo a partecipare.

Trattamento dei dati e privacy – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati forniti dagli

autori delle opere saranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso.

Ricordiamo inoltre che al fine del trattamento di dati sensibili basta indicare nella mail il

consenso riportando la formula: “Il sottoscritto________________, in qualità di __________________

(padre/madre/tutore legale/ insegnante) dà il proprio consenso al trattamento dei dati

personali del partecipante.