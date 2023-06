Casagiove, la condizione delle donne iraniane all’attenzione del pubblico con l’evento «Donna,Vita e Libertà»

Dopo il successo dell’anno scorso di “HeArt for Ukraine”, prende forma “Donna, Vita e Libertà” : una serata interamente dedicata alle donne iraniane, che ancora oggi affrontano continue difficoltà per raggiungere una piena emancipazione.

Si confida in una massiccia partecipazione per una tematica così importante, su cui è necessario tenere viva l’attenzione.

L’evento vedrà la presenza di artisti che si esibiranno con performance di danza e musicali, e sarà ospitato nella location del Quartiere Militare Borbonico.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 19:30.

Nata dalla collaborazione tra il Forum dei Giovani di Caserta e la Proloco Real Sito di San Leucio; l’iniziativa è riuscita ad incontrare sin dall’inizio l’interesse di chi si è voluto coinvolgere nell’organizzazione, raccogliendo tante manifestazioni di adesione.

Sarà un’occasione per soffermarsi sulla condizione delle donne iraniane: “ un tema che mi sta molto a cuore”- dichiara Mattia Atzori, Consigliere del Forum e membro della Proloco – e per questo ringrazio vivamente il Presidente dell’Ente Leuciano, Domenico Villano, per avermi dato la possibilità di sviluppare qualcosa che potesse sensibilizzare ancor più verso una tematica delicata come la condizione delle donne iraniane, che ancora oggi combattono per la piena emancipazione.

«Sono molto soddisfatto – prosegue Atzori – che questo evento sia stato accolto con un entusiasmo unanime da tutti i partecipanti che fin da subito ho voluto coinvolgere nell’organizzazione.

Ringrazio anche tutto il Forum dei Giovani, primo patrocinante dell’evento ed aiutante fattivo, e i vari sponsor, in particolar modo l’Associazione DifferenteMente Aps con la Presidente Avv. Francesca Della Ratta che fin da subito mi ha supportato nella riuscita dell’evento.

Ho accolto con piacere anche la presenza di una mostra di beneficenza in tema con la serata, a cura di Laura Ferrante e Giovanni Crisci.

Un sentito ringraziamento va rivolto anche all’Amministrazione Comunale di Casagiove e la Proloco Casagiove per averci permesso di poter utilizzare il Quartiere Borbonico come location”.

“La situazione delle donne iraniane – continua Rachele Aurora Marzaioli, Presidente del Forum dei Giovani di Caserta – è ancora una tematica fondamentale, merita di essere portata all’attenzione del pubblico in tutte le maniere possibili.

In questo evento, arte e critica sociale si fondono fino a restituire una vivida fotografia della realtà.

La serata sarà suddivisa in diversi momenti, tra cui le testimonianze toccanti di alcuni ragazzi iraniani, una performance di danza interamente coreografata dai ballerini Elisa Pizzorusso e Pasquale Martone ed un momento musicale a cura di Roberta Andreozzi, nota cantante, già impegnata nell’attuale progetto “Terrazza Leuciana Tramonti al Belvedere” della Genovese Management e della Proloco Real Sito, e il chitarrista Fabrizio Fedele.

Ci aspettiamo – conclude Marzaioli – una massiccia partecipazione”.