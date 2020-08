Casal di Principe- 3 casi positivi al Covid-19

Casal di Principe– Il sindaco Renato Natale, tramite un post sulla sua pagina Facebook, ha da pochi minuti avvisato la popolazione circa la positività di tre persone positive al Covid-19. Anche in questo caso, come per i casi aversani, si tratta di asintomatici. Anche Natale ,come il sindaco di Aversa Golia,ha evidenziato i comportamenti disinvolti di quanti non indossano la mascherina e non mantengono le necessarie distanze.

Il messaggio del sindaco

“Poco fa sono stato avvisato di tre casi positivi al Covid 19 a Casal di Principe, due dello stesso nucleo familiare. A quanto sappiamo sono tutti asintomatici ed in quarantena. Tutti i familiari sono stati già messi in quarantena e sono in attesa dei tamponi. Sarà mia cura tenervi informati sugli sviluppi.

Intanto:

lo temevamo; dopo i casi di Casapesenna, di San Cipriano e Villa Literno era solo questione di giorni. Questo è la conseguenza dei comportamenti troppo disinvolti di troppa gente; nonostante l’appello a fare attenzione, ancora oggi sono in troppi ad affollarsi senza il rispetto delle distanze e senza mascherina. In fin dei conti non si chiede chissà quale grande sacrificio, ma solo di portare la mascherina. Certo , capisco, che può dare un po’di fastidio soprattutto con il caldo di questi giorni, ma è ben poca cosa nei confronti delle conseguenze di una ripresa dell’epidemia.

Intanto auguriamo alle famiglie coinvolte di ritornare presto alla normalità. L’amministrazione è disponibile per ogni vostra esigenza: basta contattare uno dei numeri del Comune che trovate sul nostro sito”