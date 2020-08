Casal di Principe, aggiornamento coronavirus/salgano a 4 i casi

Casal di Principe– Stamattina abbiamo pubblicato un articolo (vedi link) con la notizia di tre persone positive al Covid-19. Pochi minuti fa il sindaco Renato Natale ha postato postato un nuovo aggiornamento. I casi salgono, infatti, a 4

Il messaggio del sindaco

“Devo aggiornare il report sui casi positivi. Pochi minuti fa l’ASL mi ha infornato di un quarto caso positivo a casal di principe, anche quest’ultimo senza sintomi, e tutti in quarantena insieme ai loro familiari. Si allargano di conseguenza i controlli ai contatti dei positivi. Almeno due sono persone rientrati da poco dalla Sardegna. Per questo chiedo a tutti coloro che provengono non solo dall’estero ma anche dalla Sardegna di segnalarsi all’azienda sanitaria per sottoporsi ai test, e nel frattempo di restare in quarantena. Importante è continuare ad osservare tutte le cautele necessarie. Usiamo sempre le mascherine ed evitiamo di affollarci fuori a luoghi di ritrovo.

