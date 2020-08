Casal di Principe/ azione di bonifica di siti con micro discariche/ Natale: “prenderà corpo il registro dei fuochi”

Ieri grazie al lavoro degli LSU e al disponibilità della azienda Balestrieri l’assessorato all’ambiente è riuscito ad intervenire su prolungamento di via vecchio di vico, lunedì si continuerà con gli sfalci d’erba e il resto.

Il commento del sindaco Renato Natale

“Continua l’impegno dell’Assessorato all’ambiente nell’azione di bonifica di siti con microdiscariche, pericolosi per il rischio di incendio, come abbiamo purtroppo visto anche negli ultimi giorni. Le bonifiche continueranno anche nei prossimi giorni grazie alla collaborazione dei nostri lsu e dell’azienda che si occupa della raccolta. Intanto alcuni giovani della protezione civile sono stati inviati ad un corso di formazione per la vigilanza ambientale, mentre continua il lavoro di controllo nelle campagne e in città da parte dei vigili, prenderà corpo il registro dei fuochi in cui verranno iscritti tutti i luoghi ove avvengono incendi. Detti luoghi si vedranno interdetti qualsiasi coltivazione e qualsiasi attività edilizia anche se si trovassero in aree edificabili. Purtroppo però l’intenso lavoro dell’amministrazione e dei nostri uffici non potrà risolvere completamente il problema dei fuochi se non interviene un profondo cambiamento culturale per cui tutti i cittadini assumano comportamenti improntati al rispetto degli altri e della natura. Per questo alla ripresa delle scuole l’amministrazione attiverà una serie di interventi formativi chiedendo anche la collaborazione dei tanti giovani sensibili al tema. Intanto ringrazio l’assessore Letizia e tutti i suoi collaboratori per l’intenso e qualificato lavoro svolto e che continua a svolgere per garantire un ambiente quanto.più sano possibile a tutta la cittadinanza”