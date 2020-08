Casal di Principe/il punto della situazione su interventi e scenari da mettere in campo

Casal di Principe/ Ieri il sindaco Renato Natale ha pubblicato un post in cui ha fatto il punto delle situazione sugli interventi e gli scenari da mettere in campo in tempo di emergenza, per evitare di farsi trovare impreparati. In basso anche l’elenco delle opere pubbliche in esecuzione o in programmazione

La nota del sindaco

“Oggi ho riunito il COC (Centro Operativo Comunale), organismo di protezione civile, che viene costituito in situazioni di emergenza. La convocazione di oggi fa seguito alle notizie relative ai nuovi contagi registrati a Casal di Principe nei giorni scorsi (5 positivi al covid 19).

Abbiamo fatto il punto della situazione e definito possibili scenari e interventi nell’eventualità che la situazione dovesse peggiorare, per non farci trovare impreparati.

Nel frattempo continuano i lavori per garantire l’apertura delle scuole in sicurezza. Altresì, l’amministrazione non è impegnata solo sul fronte Covid, ma anche in altri settori: la raccolta rifiuti che ha raggiunto importanti risultati nella raccolta differenziata, mentre continua il monitoraggio delle situazioni critiche sul fronte fuochi; stiamo continuando nella bonifica delle microdiscariche mentre la Polizia Municipale, anche se con difficoltà per scarsità di personale, continua a controllare, diffidare e contravvenzionare chi non rispetta le ordinanze, i regolamenti e le norme.

La situazione resta comunque critica. Vengono ancora segnalati incendi e continui comportamenti incivili provocano altre microdiscariche. Noi continuiamo a vigilare e a intervenire nonostante le difficoltà e la scarsità di risorse.

Sul fronte lavori pubblici allego qui l’elenco delle opere in esecuzione e quelle pronte ad essere avviate. Si tratta di una notevole iniezione di risorse nell’economia locale, oltre che di opere per migliorare le condizioni infrastrutturali della Città dandole un aspetto più adeguato alle esigenze dei cittadini.

Intanto, sul fronte politiche sociali i nostri uffici hanno elaborato i progetti di utilità sociale per l’utilizzo di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza; al fine di renderli eseguibili dobbiamo però aspettare le indicazioni dell’ambito sociale di zona, che dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

Sul fronte randagismo, abbiamo già approvato un regolamento comunale per affrontare la questione e dopo l’approvazione del Bilancio previsto per la metà di settembre, avvieremo la campagna di adozione per i cani che teniamo nel canile. L’adozione, con un contributo del comune per chi adotta, sarà certamente un valido aiuto per ridurre il fenomeno, oltre ovviamente la chippatura e la sterilizzazione. Oltre quanto descritto vi sono molte altre cose che stiamo facendo, dall’organizzazione degli uffici, alle attività culturali, dalla organizzazione della protezione civile, alla predisposizione di nuovi circuiti per ridurre gli effetti del traffico veicolare, etc.etc.

Certo, c’è ancora molto da fare; sicuramente ancora molti sono i problemi che dobbiamo affrontare e le criticità da risolvere. Sicuramente a commento di questo post vi saranno molti ad indicare difficoltà, situazioni critiche, errori o limiti. Siamo coscienti che non tutte le esigenze segnalate dai cittadini hanno ancora trovato risposta, ma certamente molto è stato fatto e molto stiamo facendo, nonostante l’emergenza covid. Vi chiedo un pò di pazienza per qualche ritardo e anche, perchè no, per qualche errore (chi non fa non sbaglia); noi ce la stiamo mettendo tutta.

Ringrazio gli assessori e i consiglieri comunali per il loro impegno, come ringrazio anche i dipendenti comunali senza la cui competenza e disponibilità non avremmo potuto raggiungere risultati importanti. Ai cittadini tutti chiedo di continuare a stimolare e anche a criticare, perchè questo ci permette di fare sempre di più e meglio. Io sono disponibile al civile confronto con chiunque me lo chieda, pronto anche a partecipare ad incontri o assemblee, ma anche a ricevere direttamente in municipio segnalazioni, critiche e suggerimenti.

Elenco Opere Pubbliche in esecuzione, o in programmazione:

1- Lavori strada Madonna di Briano via circumvallazione €1.900.000,00. Fine lavori per Dicembre 2020;

2- Adeguamento aule scuole DD1 Covid con recupero bene confiscato € 130.000,00. Fine lavori 30 Settembre;

3-Adeguamento aule e riscaldamento plessi DD2 € 105.000,00.Fine Lavori 30 Settembre;

4- Adeguamento antincendio plessi scolastici € 135.000,00. Fine lavori 31 Ottobre.

5- Lavori riqualificazione impianto sportivo e pista di atletica. Fine lavori 15 Ottobre . (mutuo di 1 milione di euro)

LAVORI PROSSIMI ESECUZIONE

1- Lavori di realizzazione pista ciclabile Via Moscati € 99.000,00. Inizio lavori 15 settembre;

2- Lavori di delocalizzazione sede polizia municipale € 99.500,00. Inizio lavori 15 settembre.

3 – Lavori di realizzazione Asilo Nido € 700.000,00. Inizio Lavori 10 Ottobre. (salvo sospensive TAR).

4 – Lavori di realizzazione pubblica illuminazione Via Cavour €130.000,00. Gara in corso – Inizio lavori 10 Novembre;

LAVORI PRONTI PER ESSERE APPALTATI

1- Lavori di efficientemento casa comunale € 700.000,00:

2 Lavori di miglioramento accessibilità plessi Nuvoletta € 320.000,00

LAVORI PER CUI È IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

1 – Lavori di completamento pubblica illuminazione quartiere Marsala €160.000,00.

2 – Lavori economie quartiere Madrano (Via Saturno, Via Madrano, spazio fitness, Via Giardino, Via Croce) € 180.000,00

ALTRE ECONOMIE DA

PROGRAMMARE

1 – Economie lavori rete idrica €110.000,00

2- economie via

circumvallazione € 150.000,00

PROGETTI IN FASE DI PREDISPOSIZIONE

1- Efficientemento piscina comunale € 700.000,00;

2- lavori efficientemente ed

adeguamento plessi benedetto croce €1.500.000,00;

3- Recupero bene confiscato (assegnato a suo tempo alla Caritas) € 200.000,00