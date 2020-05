Casapesenna – Nascerà presso il Centro Sociale il presidio medico la “Casa del Dono”

CASAPESENNA – Il Centro sociale Cangiano diventa anche un presidio medico chiamato “La Casa del Dono”. Il presidio sarà a cura dell’Avis Caserta e dell’Associazione Gocce di Vita, già da alcuni anni impegnate attivamente sul nostro territorio comunale.

“L’obiettivo sarà quello di promuovere non solo la donazione di sangue, ma anche quello di sensibilizzare i cittadini alla prevenzione” – ha sottolineato il sindaco – “avendo maggior cura di sé stessi, anche attraverso visite specialistiche gratuite. Temi entrambi importantissimi, rimbalzati maggiormente all’attenzione pubblica negli ultimi mesi in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19.

Per la realizzazione di tale progetto il nostro comune concederà in comodato d’uso gratuito i locali al pian terreno del Centro Sociale. Sarà un tassello importante per la nostra comunità, un ulteriore servizio offerto ai nostri cittadini, tenendo allo stesso tempo attivo un bene comunale”.